由於所需的燃料成本大漲，日本2月躉售物價漲幅飆升至約40年來最大。專家學者認為，2月24日才開戰的俄烏衝突只是導火線，其實之前全球大宗物資一直在上漲才是主因。

不過，俄烏戰事未解下，石油、部分金屬以及穀物糧食等原物料價格，可能還會繼續被推升，這對嚴重依賴天然資源進口的日本來說，當地景氣復甦將會面臨阻力。

日本信金中央金庫研究院(SCBRI)指出，就算現在俄烏危機已經解除，但全球對俄羅斯的經濟制裁若持續下去，主要能源價格還是降不下來。同時，與西方大國相比，日本消費力明顯無力，再加上當地通膨壓力與日俱增，也會拖累經濟成長表現。

根據日本央行10日公布的數據，公司行號在商品以及服務方面，相互收取的費用指數CGPI來看，2月年增9.3%，漲幅創有相關可比較資料1981年迄今最大。日本特有的CGPI，可視為躉售物價或PPI(生產者物價指數)同類指標。

日本2月批發價格大漲並向1成逼近，超過市場預估值8.7%，也比原月修正值8.9%要高。其中，燃料價格大漲34.2%。同時，日本2月CGPI數值為110.7，也是自1985年以來最高。

未來幾個月，消費者通膨CPI可望接近日本央行設定的2%目標。在企業承受不了漲價壓力轉嫁給民眾時，日本家庭或者零售業者，都將感受到物價上漲壓力。

日本政府指出，因地緣政治影響近期漲價的小麥，將從7月開始反映在當地麵粉售價上。至於大漲原油價格，也將從9月左右開始推升水電費用。