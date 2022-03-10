高雄輔英科技大學環工系畢業之後，劉鍵耀投入相關工作3年多，先是回到故鄉，到雲林縣環保局擔任約聘人員，負責提倡環保意識、執行減碳計畫案，工作1年多後，接著前往高雄做土壤與地下水整治相關工作，服務了2年。

「有一天發現自己不想再領死薪水，想打破收入天花板。」劉鍵耀選擇到台中擔任紙盒業務，半年之後轉為髮品經銷商，工作4年過後，發現收入再成長有限，始終賺不到人生第一桶金，於是決定挑戰更大夢想，一腳踏入房仲業。

職場跨領域從頭開始！ 轉戰永慶不動產收入翻5倍

在從事房仲工作的朋友引薦下，劉鍵耀以挑戰高薪為目標，先到信義房屋工作，大約花了半年做好基本功。服務1年多期間，沒有拿過什麼獎項，業績達成200多萬，年收入不到70萬元。因體認到「同工不同酬」，看到在加盟品牌服務的房仲經紀人，達成同樣業績，收入卻相對好很多，於是去年2月選擇離開，決定投身加盟品牌最具競爭力的永慶不動產。

從信義房屋到永慶不動產北屯松竹旱溪加盟店，劉鍵耀自認工作心態上及努力程度沒有太多改變，但是工作條件就感受大不同。首先，工作時間更為彈性，不像在以前常常工作到深夜，現在則可以拿回時間自主權，讓生活中不再只有工作而已。

其次，收入增加也很有感！進房仲業的第一年收到扣繳憑單時，看到年收入只有60幾萬。去年3月到北屯松竹旱溪加盟店報到，同樣在北屯商圈服務，10個月期間便成功締造700多萬元的業績，收入更突破350萬元，是之前在信義房屋的5倍，今年更誓言要朝著「千萬經紀人」的目標前進。

秉持「先誠實再成交」精神，劉鍵耀提供客戶實在的資訊與服務，再加上永慶加盟四品牌合作無間的聯賣系統，案量大、配案快，帶動業績和收入的大幅成長。(照片提供：永慶不動產)

四品牌聯賣業績超過6成 堅守消費者權益獲信賴

能夠達成職場里程碑，劉鍵耀歸功於永慶加盟體系的資源豐富。「永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四品牌店數多、經紀人更多，搭配跨品牌深度聯賣、系統平台和數位工具的助攻，發揮空間真的大很多！」

從數據來看，劉鍵耀的聯賣業績占比超過6成，是相當驚人的數字！他分享，同事接回來的案件類型多，能配合的對象也多，沒有商圈、品牌的隔閡，之前跨縣市最遠服務到桃園。他更豎起大拇指直說「永慶科技系統持續推陳出新，且案量大、配案快，成交當然會變快。」

另一方面，認同永慶「先誠實再成交」理念的劉鍵耀說，帶看時就會提供完整的實價登錄資訊，建立客戶對於區域行情的認知，不會買到或賣出偏離現況太多的價格。同時透過專業、取得客戶信任，讓客戶在買賣前獲得最充分且完整的資訊，終究能獲得成功的果實。

他補充，去年有一位屋主想要賣屋、換房，卻因為對區域行情認知不足，加上疫情攪局、家人態度反覆等因素，遲遲無法賣到心中理想價格。但在劉鍵耀努力下，最後幫客戶找到理想中的房子，並順利賣掉舊屋，圓滿達成任務，不僅客戶開心、自己也成就感十足。

劉鍵耀認為，在永慶不動產工作時間更為彈性，自主安排行程上靈活自由，真正實踐工作與生活平衡。(照片提供：永慶不動產)

實現工作與生活平衡 未來目標挑戰管理職

努力工作當然也要認真生活！劉鍵耀自主安排時間，除了每週一跟同事一起打羽球，自己每週二還會去參加籃球隊活動，他開心地說，揮汗運動就是最佳的紓壓管道，再加上看書及看電影，透過這些方式來平衡生活重心，才能積極迎向工作的挑戰。

喜歡看書的他，更期許自己能增加閱讀量！現在大約兩個月讀完一本書，接下來目標一個月看完一本。由於期許自己朝著管理階層發展，在書籍選擇上，主要以業務面跟管理學為主。

對於房仲工作，劉鍵耀其實有許多想法，除了今年要衝刺千萬業績目標，中長期還希望透過公司提供的平台，成立小組、帶領組員發展，過程中能協助同仁洽案跟服務客戶，並累積管理職的實戰經驗，他覺得這是很好的學習機會及跳板，有效擴展職涯發展，同時帶動夥伴產生更強大的戰力、凝聚向心力。