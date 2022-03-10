高雄市1名68歲彭姓男子，和陌生女網友利用通訊軟體聊了一年，彭男敞開心房，認定女網友是紅粉知己，在對方遊說下，為博佳人一笑，抱30萬元至虛擬貨幣交易所買等值貨幣，結果員工認為彭男一問三不知，研判他遭到愛情詐騙報警，警方勸說後，彭男愛情夢碎，才打消買虛擬貨幣念頭。

警方指出，68歲的彭姓男子8日中午12時許，走進新興區的虛擬貨幣交易所後，向員工表示，欲購買30萬的等值虛擬貨幣，交易所員工見彭男已近70歲，質疑他為何會買虛擬貨幣，當下追問他相關虛擬貨幣的訊息，但彭男卻一問三不知，研判他遭到詐騙，於是報警請求協助。

自強所所長潘煜烽、警員陳亮宇、黃淑旻抵達現場後，彭男一度抗拒警方協助，向警方表明「單純是一筆投資而已」，警方當下耐心向彭男講解假投資的詐騙手法，並舉出類似手法的愛情詐騙案例，彭男才恍然大悟。

彭男後來向警方出示和女網友通訊對話，指自己未見過該名女網友，雙方利用通訊軟體聊了一年多，因對方噓寒問暖問候，才將對方認定是紅粉知己，想說投資可賺錢，也可讓對方開心，沒想到對方卻是騙子，並感嘆「自己吃到這個歲數，還被騙，太不應該了」，彭男打消投資念頭，保住老本，感謝警方勸阻。