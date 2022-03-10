日本電玩商任天堂9日在推特發文宣布，要延後推出其戰爭電玩「GBA大戰」（Advance Wars）的時間。理由是最近國際發生戰爭事件，造成航運物流供貨情況不穩定，因此做出此決定。
任天堂採回合制的戰略遊戲「GBA大戰1+2 重製版」（Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp）原計劃在4月8日上市，但受到目前「戰爭事件」影響，任天堂請玩家注意更新後的推上日期。
任天堂沒具體說明其戰爭電玩的新上市時間，也沒明確表示其所指的戰爭事件，是否為俄羅斯入侵烏克蘭。俄烏戰爭已造成許多人命傷亡，引起全球反戰情緒。
這是任天堂「GBA大戰」第二次延後上市時間。最初計劃上市時間是去年12月初，但後來延遲至今年4月。當時的理由是該電玩需要多一點間做微調。
美國負責電玩分級組織「娛樂軟體分級委員會」（ESRB）把「GBA大戰」評為適合10歲或以上人士玩。該電玩內容畫面採取卡通風格設計，並非寫實的戰爭畫面。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。