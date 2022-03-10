日本電玩商任天堂9日在推特發文宣布，要延後推出其戰爭電玩「GBA大戰」（Advance Wars）的時間。理由是最近國際發生戰爭事件，造成航運物流供貨情況不穩定，因此做出此決定。

任天堂採回合制的戰略遊戲「GBA大戰1+2 重製版」（Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp）原計劃在4月8日上市，但受到目前「戰爭事件」影響，任天堂請玩家注意更新後的推上日期。

任天堂沒具體說明其戰爭電玩的新上市時間，也沒明確表示其所指的戰爭事件，是否為俄羅斯入侵烏克蘭。俄烏戰爭已造成許多人命傷亡，引起全球反戰情緒。

這是任天堂「GBA大戰」第二次延後上市時間。最初計劃上市時間是去年12月初，但後來延遲至今年4月。當時的理由是該電玩需要多一點間做微調。

美國負責電玩分級組織「娛樂軟體分級委員會」（ESRB）把「GBA大戰」評為適合10歲或以上人士玩。該電玩內容畫面採取卡通風格設計，並非寫實的戰爭畫面。