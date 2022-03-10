都市更新已躍居為新顯學！新北市住都中心、文化大學今（10）日宣布，雙方進行產學合作，並已於昨（9）日簽署合作備忘錄（MOU）。

新北市住都中心今天表示，都市更新、社會住宅，為近年不動產領域裡的熱門關鍵字，形成一種顯學，專責推動都市更新、管理社會住宅的新北市住宅及都市更新中心看見這股熱潮，昨（3/9）日與中國文化大學簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方就學術研究發展及產業技術交流將進行產學合作，走入校園培育更多人才投入專業領域。

新北市副市長兼住都中心董事長陳純敬表示，這次與文化大學簽訂產學合作備忘錄，是結合教學、研究、實習、服務，且相互支援回饋的長期合作，中心也會指派專業人員至校園進行指導與評圖，雙方藉此建立合作模式，除能精進中心的業務外，在師生共同參與社會住宅營運、都市更新推動等實務及議題研究下，也能達到學以致用、培育專業領域人才的目標。

文化大學副校長王志誠致詞提到，文化大學環境設計學院包含都市計劃與開發管理系、建築系、景觀系等三個與住都中心業務範圍相關的科系其中，此次產學合作計畫的代表系所-都市計劃與開發管理系，不論在教師學術專長、課程結構、專業人才培育等層面，都與住都中心高度契合，因此非常樂見雙方緊密合作。

新北住都中心是全台第一處地方層級的社宅及都更專責機構，專責社會住宅營運及辦理都市更新業務，透過企業化的經營模式引入民間專才，強化公部門與私部門的協調與信任，提升社會住宅管理營運品質，同時加速推動公辦及民辦都更，實現新北市市長侯友宜「安居樂業」的市政願景。