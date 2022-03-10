俄烏戰爭仍在持續，西方國家不斷祭出各式制裁措施，希望逼俄羅斯低頭。和俄羅斯有著「全面戰略協作夥伴關係」的中國，能為俄羅斯做什麼？不能做什麼？美國之音VOA引述分析人士認為，中國可以多買俄羅斯的石油和糧食，但是數量有限；另一方面，中國也希望和西方國家維持和平，因此對俄羅斯的經濟支持會有限度。

美國總統拜登在8日宣佈禁止從俄羅斯進口石油、天然氣以及其他能源；歐盟委員會也宣佈削減今年三分之二的俄羅斯天然氣進口，逐步減少對俄能源依賴；而英國則宣佈將在2022年底前逐步停止對俄羅斯的石油進口。西方國家希望藉能源制裁以打擊俄羅斯的經濟命脈。

美國之音VOA引述專家分析認為，中國在經濟上幫助俄羅斯的努力，無法抵消西方對俄羅斯入侵烏克蘭所發動的制裁；北京在反對制裁的同時，計畫從俄羅斯購買更多的商品，但俄羅斯目前的經濟依然更加依賴西方國家而不是中國。

★石油、糧食和金融

中國銀監會主席郭樹清2日說，中國會回避西方對俄羅斯實施的金融制裁，「中國會避免改變與俄羅斯或烏克蘭的貿易和金融關係。」中國外交部發言人趙立堅9日表示，中俄兩國一直保持良好的能源合作關係，「雙方將繼續開展包括油氣在內的正常貿易合作。」

美國俄勒岡州威拉姆特大學經濟系主任梁燕教授表示，「中國不徹底切斷與俄羅斯的關係符合中國的經濟和戰略利益，我認為中國似乎在爭辯說，現在重要的是降低緊張，尋求某種更加和平的談判，而不是進一步孤立和挑釁俄羅斯，這也很重要。」

俄羅斯總統普丁2月4日訪華，和中國國家主席習近平會面時商議，計畫增加俄羅斯對中國的石油運輸，中國巨大的出口加工產業依賴石油。中國石油天然氣集團和俄羅斯石油公司（Rosneft Oil）當天簽署協議，在未來10年內通過哈薩克向中國每天提供20萬桶原油。俄羅斯去年是中國第二大原油供應國，佔原油進口的15.5％。

此外，中國進口商們已經在購買俄羅斯的糧食。卡內基國際和平基金會說，莫斯科正在利用中國價值數十億美元的泛歐亞一帶一路基礎建設倡議，後者是為了吸引投資，把中國的「過境潛力」向西延伸到歐洲。

北京官員們還繼續開放人民幣跨境支付系統（CIPS），幫助面臨國際經濟制裁中被踢出環球銀行金融電信協會(SWIFT)的俄羅斯銀行。中國人民銀行2015年啟動人民幣跨境支付系統，提高人民幣在全球交易中的使用。

美國財政部海外資產控制辦公室2月24日說，已經與盟國一道阻止俄羅斯最大的金融機構和公司融資。財政部在一份聲明中說，這些行動可能打擊大約俄羅斯80％的所有銀行資產，「對俄羅斯經濟和金融系統產生嚴重的長期影響。」

★中國的有限支持

報導引述學者分析說，北京能為俄羅斯做的十分有限。加州大學河濱分校政治學教授達尼埃里（Paul D'Anieri）表示，到俄羅斯天然氣田的距離會讓兩國間設置任何新的天然氣管道都十分昂貴。

《中國資本主義神話》一書的美國作者羅伯茨（Dexter Roberts）說，中國希望與制裁俄羅斯的西方國家維持和平，因此對俄羅斯的經濟支持會有限度。他說，過多的幫助會發出錯誤的訊息。

分析人士說，兩個經濟體也有自然的邊界。達尼埃里說，中國消費者與世界大部分地區的消費者一樣很少購買俄羅斯製造的商品。他說，「與中國相比，我們知道從俄羅斯買東西的任何人除了可能賣伏特加酒之外還買什麼呢？可能不多。我們購買大量中國製造的東西。」他並說，中國依賴出口，而俄羅斯國內石油和農產品供應豐富，「更為自給自足」。

羅伯茨說，但中國依然是俄羅斯最大的貿易夥伴。他說，「我的確認為我們可能看到中俄之間貿易和投資關係的持續長期增長，」「這對俄羅斯的確重要。」

兩國雙邊貿易額去年增加大約36％，達1470億美元。但俄羅斯對中國的出口只佔總出口的13.8％，對俄羅斯12個最大的西方貿易夥伴的出口卻佔了45％。

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