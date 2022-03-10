新北市環保局今推出全國首創的社區公設建築能源效率分級標示「新北節能E好宅認證計畫」，導入社區公設建築能效分級制度，以公設能源使用即用電指標高低，頒發三星級到六星級的證書，EUI（社區公設耗能密度）數值越低，星級就越高，代表社區節電效果更好，未來房屋交易網路平台會揭露社區能源使用狀況，提供民眾購屋的另一項指標依據。

環保局長程大維表示，新北市盤查2020年度溫室氣體排放量，建築部門溫室氣體碳排放量占全市溫室氣體排放總量約39％，是各個部門裡占最高的，為使建築物逐步達成2050年淨零碳目標，建築部門溫室氣體排放可透過「建物節能監控」、「建物節能改造」、「建物零碳電力」等3項措施邁向智慧零碳建築。

環保局指出，新北市白金級低碳社區中已有19個社區符合新北節能E好宅三星級以上標準，各社區除各自的節電特色之外，也透過汰換掉低能源效率的設備、設備設置缺失改善、合理減少設備使用時間等方式逐年改造精進。

像是三重的峰景翠峰社區，建置12.6kW太陽能光電系統，供社區尖峰用電時段使用，並設置智慧電錶，利用手機或電腦，可即時掌握各時段的用電情形，管理用電，社區完善軟硬體設施後，公設EUI值從2000年的23.3降至2021年的13.9，相當於用電量減少40％，達「新北節能E好宅四星級」的標準。

「新北節能E好宅計畫」除邀請社區踴躍參加，也與房仲業者合作，將節電表現優良的社區公布在房仲業者買賣房屋交易網路平台，提供購屋民眾節能住宅選擇，讓消費者在購屋過程中，除過往考量房價周邊環境、生活機能外，也能把住宅用電狀況納入選項。

國內兩大房仲業龍頭永慶房屋及信義房屋也響應參與，不過雙方因競爭成為死敵，官司訴訟不斷，因此永慶房屋加盟事業處總經理莊志成和信義房屋總經理信泓浚今同台出席記者會時，2人在座位安排及合影，都隔著程大維及地政局主秘徐鳳儀。