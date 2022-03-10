中國信託金控正式入主泰國LHFG金融集團，取得經營主導權。中國信託銀行總經理陳佳文今日表示，LHFG在泰國是很著名的品牌，入主之初不會更名，以先把業務做大為主，但長期仍會評估與中國信託品牌的全球化連結，屆時才會評估更名。

中信金旗下中國信託銀行去年9月完成增持泰國LHFG金融集團股份至46.6％，成為LHFG金融集團最大股東、董事席次過半，正式取得主導權，今日在泰國曼谷暹羅凱賓斯基酒店（Siam Kempinski Hotel Bangkok）舉辦慶祝活動，由經營團隊偕同中國信託銀行主管與泰國當地多位領袖人士、客戶共同見證榮耀時刻。

LHFG金融集團為泰國上市公司，經營版圖涵蓋商業銀行、證券及投信等，截至2021年底，總資產達2646億元泰銖（折合新臺幣約2210億元），其中LH Bank為集團核心子公司，在泰國排名第12大商業銀行，於泰國境內擁有78家分行。

由於LHFG金融集團從房地產起家，經營重心放在企金，占比高達8成，中信金取得主導權後，將強化消費金融業務、進一步強化數位能力、尋求策略夥伴合作機會，在服務中小企業及個人客群見長，並訂出5年內消金、企金比重各半目標。

LHFG金融集團總經理施景富表示，LH Bank將借助中國信託銀行成功經驗，消費金融業務會發展多元消費金融服務，積極拓展客戶基盤。此外，泰國數位化進程快速，當地主管機關大力推動金融業數位轉型，中國信託銀行將以堅實的數位服務能力，協助LH Bank進一步建構數位平臺，以符合客戶需求。