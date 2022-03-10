JG FOR 3 🥶 pic.twitter.com/wrBITmfjGf — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 10, 2022

前役因為膝蓋痠痛缺陣的「小皇帝」詹姆斯，10日宣告傷癒歸隊，就摘23分、14籃板及12助攻的大三元，可惜湖人跟火箭打到延長加賽，碰上小將杰倫格林延長賽獨拿10分貢獻，湖人最後以130比139爆冷延長吞敗，沒想到湖人連西區「爐主」火箭都能輸！

迎回詹姆斯回歸打先發中鋒的湖人，上半場面對年輕的火箭，卻從次節開始處於落後窘境，原因出在詹皇手感欠佳，上半場投9中3，僅拿7分，更出現3失誤，連帶造成他的隊友手感低迷，雙方打完上半場，湖人竟以63比68落後地主火箭。

不過隨著詹姆斯下半場手感回溫，更在末節完成大三元，湖人逐漸追上，甚至場上變成互有領先，打到最後1分09秒，韋斯布魯克的中距離跳投，幫助湖人打成120比120平手，安森尼雖在槍響同時出手，可惜沒法投進，比賽進入OT。

延長賽一開始，傑倫格林隨即連拿7分，加上凱文波特、艾瑞克戈登各進1顆三分球，帶起火箭一波誇張10比0攻勢，湖人完全被打傻了，接著火箭繼續發動夢猛烈三分攻勢，轟到湖人根本沒有任何反撲機會，無奈接受這次延長落敗結局。

傑倫格林攻下生涯新高32分，外加3助攻、3籃板，森貢也有21分、14籃板，克里斯多夫21分，小肯亞馬丁17分、11籃板；湖人除了詹姆斯大三元，韋斯布魯克也有30分、8籃板及6助攻，蒙克20分，里夫斯17分，奧古斯丁16分。