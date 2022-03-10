大S（徐熙媛）閃電宣布嫁給20多年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，小倆口靠著大S多年不變的電話號碼重逢，最後決定結婚，目前2人已在韓國完成結婚登記，具俊曄也在昨已來台，並展開10天隔離，而大S和具俊曄24年前在《娛樂百分百》同框影片也跟著曝光，具俊曄當時紳士地擋住車門避免工作人員被夾傷，讓大S狂噴少女心直呼：「好體貼，好帥喔」。

大、小S當年飛到韓國採訪「酷龍」，當時具俊曄和大S站在保母車旁拍攝，一旁的女性工作人員要下車時差點被車門夾傷，具俊曄見狀立刻紳士地擋住車門，避免工作人員被夾傷，在旁目睹全程的大S狂噴少女心直呼：「好體貼，好帥喔」。

具俊曄擋住車門避免工作人員被夾傷，讓大S直呼：「好體貼，好帥喔」。（圖／取材自八大電視娛樂百分百Youtube）

之後一行人到餐廳品嚐韓國菜，大S就坐在具俊曄旁邊，她發現鏡頭在拍他們兩人時，大S突然露出羞澀微笑，並往後靠貼近具俊曄，畫面散發滿滿的粉紅泡泡，具俊曄在受訪時也大秀中文，以「我想你台灣朋友」向台灣粉絲問好，小S還用英文搞笑逼問具俊曄「台灣最漂亮的女孩是誰？」具俊曄給面子回答：「SOS」，逗得大S開心遮臉大笑。

大S用餐時坐在具俊曄旁邊，大S還露出羞澀微笑。（圖／取材自八大電視娛樂百分百Youtube）

影片曝光後也吸引網友討論：「大S當時好羞澀甜美，新老公自帶年輕時的偶像光環啊」、「大S當時真的很害羞」、「真甜呀，祝福你們」、「滿滿粉紅泡泡」。