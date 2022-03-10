遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運（2606），與日本住商株式會社簽訂在日本大島造船所株式會社建造99,990載重噸超巴拿馬極限型散裝貨輪「裕卓輪」，9日舉行雲命名儀式，由遠東集團董事長徐旭東主持，同步在台北視訊連線觀禮，新船預計14日交船營運。

裕卓輪是大島造船廠為裕民全新設計建造的99,990載重噸Post Panamax系列中的第一艘，延續裕民的節能環保概念，增加智能化降低故障率、提升營運效率，隨船舶大型化，單位貨載耗油及操作成本相對降低，採用狹長流線駕駛台設計且優化船體線型，降低風及水流阻力，進一步降低油耗，增加競爭優勢。

裕民表示，營運船舶能效指數（EEXI）和碳強度指標（CII）將於2023年1月上路，未符合EEXI標準的船舶將面臨限制主機馬力及航行船速，或編列經費加裝節能裝置，將加速老舊船舶的汰換，裕民自2014年起已陸續交付一系列eco-ship增加競爭力。

自2020下半年以來，貨櫃航運景氣大幅上揚，造船廠優先承造貨櫃船舶，降低散裝船舶造船動能，供給有效限縮，需求溫和復甦。據Clarksons 2022年2月Dry Bulk Trade Outlook數據，預期今年散裝船舶供給成長率僅2.1％，但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估達2.5％，市場運力將延續去年供不應求格局，景氣持續審慎樂觀。

裕民船隊運力為60艘、總載重噸為825.28萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運。