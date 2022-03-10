香港首家特殊目的收購公司（SPAC）有望月內掛牌。已通過上市聆訊的Aquila Acquisition於首日配售即獲足額認購，預計22日可以掛牌。市場消息指出，Aquila參與認購的投資人包括多家海內外一線投資機構，以及全球SPAC的主要參與者。

香港經濟日報報導，Aquila擬發行1億股A類股份，每股定價10港元，對外集資10億港元。Aqulia另發行39萬份上市權證。摩根士丹利以及招銀國際為聯席保薦人。

另一方面，Aquila發起人招銀國際資產管理、中資投資者組成的AAC Mgnt Holding將持有2,500萬B類股份，即該SPAC的20％股權。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指出，香港於2022年引入SPAC制度以來，已有9名申請人提交上市申請，其中1名已通過上市聆訊，相信新制度可為發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會，提升香港的競爭力。