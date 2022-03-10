副總統賴清德上任後，9日首度接受媒體專訪說，「侯友宜市長做得不錯，我是新北市孩子，我們也有常常去新北市了解，我們那邊對侯市長也有很多誇獎」；新北市長侯友宜10日回應，每一個人把自己的工作做好，這是應該要盡的本分，謝謝支持，他會繼續打拼。

侯友宜10日前往新莊興化市場開工典禮，媒體提問，副總統賴清德說「侯友宜市長做得不錯，我是新北市孩子，我們也有常常去新北市了解，我們那邊對侯市長也有很多誇獎」，侯回應，把自己的工作上把工作做好，這是應該要盡的本分，也謝謝市民朋友三年來的支持，大家一起為他加油打氣，他會繼續打拼，讓新北市過得更好。

媒體進一步詢問，是否有可能挑戰更大位子？侯友宜表示，他現在還在新北當市長，會努力把市政做好，離選舉還有段時間，最重要是把握當下，做好應盡的努力和本分。

媒體提問，賴清德有說要給國民黨主席朱立倫一點時間，侯友宜說，其實每一個團隊，除了要合作努力外，過程中難免有高有低，面對挫折不要擔心，只要不斷改變，以民意為依歸，在挫折中學會成長，就可以走出低瀰，期待大家努力做事，與民意結合。