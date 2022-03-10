員警眼尖盤查可疑車輛 當場查獲毒品及武士刀 12:092022/03/10 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 員警當場查獲1把已開鋒的武士刀。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 另還查獲毒品海洛因及安非他命共3小包。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園市八德區9日下午有員警在轄內永福西街、公園路口巡邏，眼尖看到1台可疑車輛，便上前盤查，當場查獲毒品及武士刀，警詢後將嫌犯移送桃園地檢偵辦。 八德警分局四維派出所副所長黃信銘表示，員警於9日下午3點多在轄內永福西街、公園路口盤查可疑車輛，當場查獲毒品海洛因及安非他命共3小包、已開鋒的武士刀1把，馬上將陳姓男子等2人帶返所偵辦，詢後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢偵辦。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 後車燈故障引注意 警查獲駕駛通緝又持毒 詐騙集團拘禁提供帳戶人頭 瑞芳警攻堅救出7人 #可疑車輛 #查獲 #武士刀 #偵辦 #毒品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警持續圍堵笑氣氾濫 桃園查獲分裝業者扣得426鋼瓶 13:082022/03/07 社會 大陸女子偷渡來台賣淫 人蛇集團強扣3／4所得還「旅費」 11:042022/03/10 社會 寶馬男心虛見警急轉彎 遭警攔下驚見大量咖啡包 10:312022/03/05 社會 越籍男逆向行駛 警攔查赫見護照竟藏毒 19:282022/03/07 社會 台南街頭現安全帽大盜 走路怪異落網辯：我在夢遊 14:142022/03/05 社會 桃園平南國中校慶 平鎮警加強校園反毒宣導 19:282022/03/05 寶島 桃園環保局與北刑大聯手 直搗毒窟查獲逾400支笑氣 最高罰30萬 10:112022/03/07 社會 偷渡陸女來台賣淫 澎湖檢警偵破人蛇集團 10:562022/03/10 社會 嚴查選風敗壞 朱立倫：2週內沒結果就移交檢調偵辦 15:042022/03/09 政治 刑事Bear替職籃台啤英熊開球 除暴特勤隊現場展示精良裝備 22:302022/03/05 寶島 38婦女節 侯友宜頒獎表揚16婦幼尖兵 宣誓「跟騷守護 新北準備好了!」 12:222022/03/08 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。