另還查獲毒品海洛因及安非他命共3小包。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區9日下午有員警在轄內永福西街、公園路口巡邏，眼尖看到1台可疑車輛，便上前盤查，當場查獲毒品及武士刀，警詢後將嫌犯移送桃園地檢偵辦。

八德警分局四維派出所副所長黃信銘表示，員警於9日下午3點多在轄內永福西街、公園路口盤查可疑車輛，當場查獲毒品海洛因及安非他命共3小包、已開鋒的武士刀1把，馬上將陳姓男子等2人帶返所偵辦，詢後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢偵辦。

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