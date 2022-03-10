兩岸電商的積極布局持續發酵，三能-KY(6671)2月份合併營收新台幣1.07億元，年成長38.09%，前2月營收2.69億元，年成長15.57%。

三能在2021年度營收首次突破20億元後，2022年開春業績就表現不錯，三能指出2月比較特別的是集團子公司，先前疫情比較嚴重的日本與印尼也都有明顯的成長，相信隨著疫情趨緩將會為集團挹注更高的營收，預期今年營收將延續去年的成長趨勢！

展望2022年，三能集團在大陸市場持續推展中式糕點復興文化、一城市一烘焙產品的地方特色文化，同時在全球原物料持續上漲及節能減碳的國際趨勢之下，推廣特有環保表面塗層重處理技術的業務也將為集團帶來不小的營收貢獻。

在台灣市場方面，三能預期，將延續2021年成長的動能，加強電商銷售，並針對大型烘焙客戶、全台最大連鎖超市持續推廣。並於電商銷售持續建置及拓展，也加強產業結盟、整合產業資源，與烘焙產業原料商及設備商共同服務客戶，進行烘焙客戶的整體性服務。

三能集團於3月17~20日參加「2022年台北國際烘焙暨設備展」，本次三能集團4天展期中均有安排師傅展演，且其中更請到了烘焙冠軍師傅吳寶春及型男料理主廚李易擔任嘉賓，給參觀群眾耳目一新的烘焙新體驗。