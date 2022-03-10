信邦(3023)持續擴大電動自行車版圖，以Helios Connected Biking System解決方案協助明係(6804)打造電動自行車，信邦預估，今年電動自行車相關業務營收可望達9到10億元，信邦表示，近期俄烏戰事對公司訂單沒有影響，且庫存備料充足，全年業績展望不變。

信邦深耕綠色產業，自2020年開始跨足電動自行車組裝，並逐步朝零組件解決方案佈局，推出整合儀表、電池、馬達、雙電池平衡模組及裝配線束Helios Connected Biking System解決方案，可確保電動自行車提供騎乘者穩定的助力，亦可準確偵測騎乘數據，隨時配合騎乘者的狀況調整，此解決方案亦正式導入明係電動自行車。

信邦表示，電動自行車接軌環保潮流，低污染、操作簡單、省力及不需駕照就能上路的特色，成為新潮的代步工具，此次與明係合作，希望能將台灣電動自行車品牌推向國際市場，信邦亦將繼續延伸IoT技術，透過雲端計算將採集到的騎乘資訊，及時反應車體狀況，包含盲點偵測、維修提醒等，提供騎乘者更安全的行車體驗。

2021年信邦電動自行車相關營收約8億元，信邦預估，今年電動自行車相關產品營收可望達9億元到10億元。

受農曆年長假工作天數減少影響，信邦2月合併營收為21.35億元，月減9.27%，年增23.02%，累計前2月合併營收為44.89億元，較去年同期成長16.67%；信邦表示，由於3月起工作天數恢復正常，營收將重回成長軌道，第1季營運亦可望優於去年同期。

近期俄烏戰事引發銅等金屬價格波動劇烈，信邦表示，公司於去年開始陸續調漲價格反應成本，且庫存備料充足，戰事對公司訂單及營運成本影響不大，全年業績展望不變。