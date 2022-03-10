俄烏戰爭持續，造成國際原油價格不斷飆漲，9日終於從高點回落崩跌13%，原因是阿拉伯聯合大公國駐華盛頓大使，已開始呼籲石油輸出國組織與夥伴國加快增產腳步，油價回跌道瓊指數也一吐悶氣大漲653點中止連4黑。但仍有分析師對高油價的疑慮表示擔憂，強調如果各國對俄羅斯石油的制裁進一步升級，俄羅斯以拒絕供應歐洲石油作為報復手段，油價恐再飆升至「未知領域」，並引發全球經濟衰退。

美國財經媒體《CNBC》引述休士頓諮詢公司Lipow Oil Associates總裁里波(Andy Lipow)說法指出，美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和其他能源後，美國原油交易價格一度超過每桶128美元，布蘭特原油也暴漲至130美元以上，近期油價已飆升至2008年來最高水平。

里波強調，俄羅斯可能透過拒絕向歐洲供應石油作為報復，屆時油價恐每桶再上漲20至30美元。俄羅斯先前已威脅，若西方國家瞄準其能源部門，將切斷對歐洲的天然氣供應。而在最壞的情況下，所有主要消費國全面禁止俄羅斯能源進口，恐將嚴重並擾亂能源供應，使油價飆升至「未知領域」，並引發全球經濟衰退。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師特蘭 (Michael Tran) 日前也表示，油價恐在夏季飆升至每桶 200 美元，並引發全球經濟衰退。