鬥遊在線代理的跨世代經典MMORPG線上遊戲《Dekaron獵魔出擊》將於明（11）日更新版本中，優化開放「仲介所」跨伺服器交易功能，同時帶來多項重磅活動，包括【回歸活動】、【飛級角色活動】幫助玩家加速成長，暢玩高階的遊戲內容，還有轉服、春季限定活動等精彩內容，待各位勇士們，親自來體驗！

史詩級回歸活動登場

《Dekaron獵魔出擊》自3月11日起至3月23日推出【回歸活動】，凡達指定條件且100級以上的玩家，即可獲得100～150級各階段「勇士援助箱子」，以及完成每日任務所需的回歸金幣與「逆命武器兌換箱」。回歸玩家還可通過每日任務收集【回歸努力證明】參與抽獎，獎品包括「大天使翅膀兌換箱」、「鐵匠的聖恩30%」、「倫多烏的保管箱」等多重獎勵。

歡迎回歸《Dekaron獵魔出擊》

飛級角色 感受”飛”一般的成長

為讓玩家迅速體驗更高階的遊戲內容，將於明日起至3月23日在2區伺服器「修恩」開放【飛級角色活動】，活動期間每個帳號可創建一個170級「飛級角色」，最多可刪除再創建兩次，完成創角後即可領取「新手援助禮包*2」。而其他角色也能透過完成每日任務獲取「急速成長的秘訣」，並用來兌換「一級直升券」、「全能聖水」、「經驗卷軸」、「精通戰鬥」等經驗值加成道具。

飛級角色活動

三月限時轉服 冒險重啟

此外，為了讓玩家可以自由轉移至不同伺服器遊玩，官方將於3月11日至3月18日開放轉服申請，並在3月23日正式轉移，1區伺服器「倫多烏」的玩家每個帳號可轉移一名角色至2區伺服器「修恩」，轉移角色需滿185級且為非公會成員，需要特別注意的是轉移角色時，記得將道具放置在背包或倉庫內，而公用倉庫、信箱、好友及黑名單不會一同轉移。

三月迎春轉服活動

春季限定活動 守護綠色家園

為迎接春季來臨，特別在3月11日至3月23日舉辦【赤龍沙漠的沙漠化元兇活動】，活動期間於赤龍沙漠每天會出現三次活動怪物「沙化元兇」，玩家只要成功擊敗怪物，就能獲得「古羅馬競技場鬥士的手鐲」與「古羅馬競技場鬥神的手鐲」、「倫多烏的保管箱」等眾多稀有道具。而3月12日晚上8點至10點還會推出【春意盎然Hot Time活動】，只要登入遊戲滿15分鐘以上，即可領取「竹翅膀7日兌換箱」。