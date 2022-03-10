臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏開戰後，俄羅斯政府以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家地區名單」，除了美國與北約國家台灣也名列其中。港媒指出，台灣恐面臨駐莫斯科的代表處被要求關閉、飛經俄羅斯領空的航線還要不要、若戰爭迅速結束該如何收拾三大代價。大批網友則痛批，蔡政府不該因一時意氣，將台灣推向危險境地。

俄官媒《塔斯社》報導，俄羅斯聯邦以下國家與地區人民視為不受歡迎的對象：美國、加拿大、歐盟國家、英國、烏克蘭、蒙地內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、北馬其頓；以及日本、韓國、澳大利亞、密克羅尼西亞、紐西蘭、新加坡和台灣。塔斯社特別在台灣後面加註「被認為是中國（大陸）的領土，但自 1949 年後，長期有自己的政府在管理」。

香港媒體《中評社》9日評論指出，台灣所受到的影響，應不僅經濟民生，還會涉及到外交。包括台灣駐莫斯科的代表處可能會被要求關閉、台灣航空公司飛過俄羅斯領空的航線還要不要？現在跟俄羅斯翻臉，若一、兩個月後戰爭結束了，台灣該怎麼辦？而以上三件事，都將讓尾隨歐美制裁俄羅斯的蔡政府，開始付出代價。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「不惜一戰的執政官員，請告訴台灣人民如何面對核子彈」、「這下子好了，成天不幹正事的執政黨，只會滿嘴跑火車，無言……」「掃把去買好沒？」「開戰？誰願意衝的舉手」、「以為有美國老爸好靠？別傻了」、「真的慘了」。