大陸全國人大代表、南京信息工程大學教授銀燕建議，普及赴陸留學人員「中國漢語言文化考試」（HSK），促進世界各國年輕人對漢語言的學習，提升中華文化的國際傳播力。

銀燕表示，2020年，赴陸留學生規模已經超額完成《留學中國計劃》50萬人的目標，大陸已成為世界第三、亞洲第一的留學目的地，語言等級考試是國際留學簽證的通用做法，但目前大陸對留學生提出按國際中文水平等級標準入學要求的高等教育學校不多，北京清華大學、北京大學等要求較嚴，其他多數高校暫未提出要求。

銀燕稱，目前赴陸留學形式多樣，種類豐富，可以針對不同國家和地區制定不同的語言簽證政策，鼓勵相應國的民間中文、華文培訓機構擴大業務，以市場化方式推動中國文化走出去，讓海外華人、華僑增加對漢語言的自豪感，擴大漢語言運用。

他建議大陸教育部、大陸外交部等結合赴陸留學生國家（地區），頒布全面推行赴陸留學人員HSK等級考試的政策，結合不同國別、情況制定考試標準；各駐外機構在辦理赴陸留學生簽證時，增加HSK等級考試證書審查。對赴陸留學人員實施HSK等級考試後，各國教育機構必然增加相關培訓項目，有關部門應頒布政策標準和規範要求，在強化漢語言能力的同時注重中華文化、中國故事的宣傳，提高國際傳播力。