衛生福利部癌症登記報告顯示，男性十大癌症發生率依序為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、膀胱癌、白血病，其中男性食道癌與口腔癌發生率分別是女性的14.2倍與10.7倍。對此有醫師表示，有些患者罹患頭頸癌、口腔癌等，擔心開刀後造成外觀變化，因此延誤治療而喪命。

節目《健康2.0》指出，頭頸癌分為很多種，例如口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌，是最短命的癌症，而且增加速度是男性癌症之首，耳鼻喉頭頸外科醫師吳昭寬表示，台灣在治療鼻咽癌技術上效果好，例如化學治療或放射線治療等，都可免除外觀變化的問題，但一般口腔癌在放射線治療上成效不佳，因此醫師大多會建議開刀治療，不過就恐造成外觀上的變化，因此一般民眾認為器官切除後，會為生活帶來困擾，因此遲遲不願手術。

吳昭寬醫師分享一則案例，有位30歲患者罹患第一期舌癌，其實只要開刀切掉即可，就醫時他也向醫師說出擔憂，認為自己的孩子還小，假若切除舌頭，可能會難以生活，儘管醫師不斷鼓勵他，但該患者仍拒絕開刀，最終選擇用偏方治療，例如吃人參、靈芝等，但由於舌癌病情惡化，導致他脖子歪到無法躺著睡覺，因此他才決定接受正規治療。

吳昭寬醫師提到，當他再次看到病患時，對方的脖子全歪了，進一步追蹤後發現，他的肺部全是腫瘤，由於肺部都是積水，導致他無法躺著睡覺，而且呼吸變得非常喘，但因病情惡化，病患最終不到1個月就過世。而口腔癌病程快、致病率高，由於台灣資源大量挹注，所以確診率愈來愈高，若能提早發現，早期診斷，就可安排治療。

吳昭寬醫師也指出，若罹患口腔癌，因頸部淋巴循環豐富，會透過淋巴循環跑到各個結構，包括大腦、肺部或肝臟，因此到了晚期，通常會出現多重器官衰竭的狀況，對於病患而言，可怕的不只是死亡率，還有治療後將面臨「不好進食」等困擾，不過他也舉例，曾治療過一名癌症晚期病患，由於他是家中經濟支柱，因此得知罹患舌癌後，毅然決然將喉嚨完全切除，雖然造成生活不便，但現在科技發達，並不用擔心說話問題，可以靠人工喉、電子發聲器等講話，但最重要就是吞嚥問題，所幸男子也克服心理障礙，目前也沒有復發跡象。