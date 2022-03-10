3C產品若不慎進水，恐使部分功能損壞，一名男網友表示，協助同事搬運冰塊，沒想到冰塊融化，使得褲子口袋濕透，本以為放在口袋的手機沒事，拿出後才發現，手機顯示「偵測到進水」，令他十分心急，對此有網友教用「捷徑App」，讓iPhone自動排水。

原PO近日於PTT ios板指出，上班期間將沒電的手機插到行動電源充電，期間他幫同事搬運冰塊，連同行動電源、手機一起放在口袋，過程中部分冰塊融化、不斷滴水，讓他不小心水弄濕褲子。

原PO說，雖然口袋沒有濕透，但他再拿出手機時，卻發現螢幕顯示「在Lightning連接器中偵測到進水。中斷連接來讓連接器完全乾透。立即充電可能會損害您的iPhone」。由於連接孔沒有濕，依照過去經驗，即便是下雨天也沒碰過相似情況，「第一次出現這警示，請問要等多久才可以充阿？」

貼文曝光，改用無線充應該沒問題吧？」、「每次恢復時間都不一樣，可以先用無線充電」、「官方網站都說浸水不要用吹風機，別用只會更慘」；留言中也有不少內行網友教1招，「用捷徑App，有排水用的，試試看」、「千萬別用吹風機啊！會更慘，試試看捷徑可以排水」、「可以靠聲音震動把水往排出」。

事實上，YouTuber蘋果爹過去曾教大家操作，iPhone用戶需先到App Store下載捷徑App，再切換至「我的捷徑」，按右上角的「+」新增捷徑，點選「加入動作」後，按添加文字「排水」，接著在搜尋列表搜「音量」，並把音量調至100%，接著加入蘋果提供的「Base 64編碼」音檔，再播放就能讓iPhone自動排水。