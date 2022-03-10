劉姓婦人8日下午接獲「檢察官」來電，指她的戶頭被跑路的槍擊要犯匯錢進去，疑似資助要犯逃亡，婦人信以為真十分慌張，檢察官便指使她將3張內有50餘萬的金融卡，拿到板橋火車站放入指定的置物櫃，婦人滿臉驚恐在站內行走時，被鐵路警察巡邏發現，及時制止詐騙發生。

鐵路警察局台北分局板橋分駐所8日傍晚6時許，接獲站內商店好心店員報案，表示有1名婦人神色慌張，手上拿著一堆證件、提款卡，詢問置物櫃的地點，店員認為可疑於是通知警方。

所長藍濬傑率同巡佐殷文進、警員黄柏儒、周文斌、李偉誠、陳冠毓等人獲報後，在站內及時找人，最後找到這名婦人，她已走到置物櫃附近準備放東西。

婦人向警方表示，她是接到「檢察官」電話，表示檢警追查1名逃亡中的槍擊要犯，經過分析發現他把錢匯入婦人戶頭，認為婦人資助逃犯，要求她將金融卡全部交出來，這樣才能證明其清白。

婦人表示她有3個戶頭，裡面共約50萬，檢察官要她將東西放到板橋車站南三門置物櫃內，另要提供金融卡密碼，並配合調查及監管帳戶，警方獲知後，告知檢警辦案不會透過LINE指示，也不能冒然凍結帳戶，婦人經勸說後才知道是詐騙，及時保住血汗錢，對及時報案的店員和熱心協助的警方感謝不已。