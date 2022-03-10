現今物價上漲，不論是在外用餐還是購買食物原料，價格都是逐年升高；近期有名網友在網路上發文，表示自己在逛菜市場時，看到有人在販賣已經包好的水餃，在近看價格後，發現一顆水餃僅只需要２塊錢就可以買，認為以現在的物價，要能看到便宜的食材，真的是非常少見，此文章在發出後也吸引不少網友留言討論。

店家標價一盒水餃40~50元，引網友討論。(圖/截取自PTT)

原PO在PTT上發文表示，自己近期到菜市場時，但到有攤販在販賣已經包好的水餃， 一盒水餃約有30顆售價40~50元，也就是一顆水餃大約2塊錢；如此便宜的價格，不禁讓原PO感到納悶，認為店家如果要滿足基本時薪，一個小時需要包近114顆左右的水餃，也讓原PO好奇發文詢問網友「菜市場包水餃在賺啥？」，此話題也引起眾多網友討論，也釣出內行人曝光真相。

一般在標價時，老闆都會掌控好商品及人力成本。(示意圖/取自達志影像)

貼文曝光後，網友紛紛留言猜測，「好便宜的水餃，應該是中南部的價格」、「這一定是南部的價格」，原ＰＯ也親自說道，這只是在藍線土城站附近看到的；也有許多人分析道，店家會賣這麼便宜的原因，表示「有的包的和餛飩一樣小顆」、「沒有請人的話，人工可以不算成本」、「市場3個人流水線，一顆我看不到3秒」、「菜市場很兩極啊！有那種餡超多、整顆超大顆、各種口味的，價格跟一般比貴不少。也有那種吃粗飽的、皮厚餡少、超便宜」。

其中也有網友實際看過「神速包水餃」，表示「一小時114顆，一分鐘也才2顆而已，我看我家這邊水餃店老闆一分鐘10幾顆耶」表示儘管一顆水餃的售價只有２塊錢，但以老闆包水餃的速度來說，依然是賺錢的；在販賣商品時，老闆都會掌控好商品及人力的成本，以防做了虧本生意，既然有辦法低價售出，相信老闆在製作水餃時，肯定也會有自己的方法來降低成本！