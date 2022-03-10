2022不老騎士為愛千里10日從台中市熱血啟程！近午抵達大甲區仁馨樂活園區。（陳世宗攝）

大甲區仁馨樂活原園區員工特夾道歡迎。（陳世宗攝）

不老騎士劉錦鎂、鄭鈴美、王文平、郭深森（由左至右），對能挑戰自我又做公益感到特別的有意義。（陳世宗攝）

音樂鬼才盧廣仲擔任公益大使，忙碌之餘，仍不忘投身公益。（陳世宗攝）

98歲不老騎士挑戰自我做公益 三金得主擔任公益大使

2022不老騎士為愛千里10日從台中市熱血啟程！23位平均年齡75歲不老騎士一路往北，以10天時間「順時鐘」完成1145公里環島旅程，將挑戰南迴公路、蘇花公路外，並兼負起「獨居弱勢長輩餐食計畫」愛心大使任務，號召社會大眾一起關注長輩餐食健康議題，為20萬人次的獨居弱勢長輩募集1200萬元的餐食經費。

弘道老人福利基金會指出，今年參與不老騎士中，最高齡是98歲的郭深森，這是他第三度參加不老騎士，他正持續為「100歲還要騎車環島」的夢想而努力；今年最高齡女騎士是79歲的鄭鈴美，將在達陣日隔天迎她的80歲大壽，將這趟旅程作為送給自己的生日禮物。

72歲的王文平，從貿易公司退休後，就投入長輩的志工服務，在弘道位在西屯的福氣長青快樂學堂陪伴長輩，一當就是五年，現在更是志工站的站長，教學堂長輩打槌球，鍛鍊自己的身體外，也可以陪伴長輩多一點肢體訓練。

鄭鈴美還是鄭成功後人第13代，在先人光環下，她也有著熱愛助人的精神，投入彰化老人養護中心的志工服務已經27年，並獲第27屆金駝獎殊榮，前往總統府接受蔡英文總統表揚，讓她直說：「那是我一生最榮耀的時刻！」

「多綁幾顆肉粽，就可賺到環島的捐款，我很期待啊！」73歲的余劉錦鎂笑笑的說著。她曾經是台中市公車司機17年開公車的生活，一邊工作、一邊照顧著失智先生，雖然辛苦，卻堆累出她耐操樂天的好個性，就算退休了，一有空就會綁肉粽賺錢，一顆1.5元的肉粽，雖綁到手指都變形想到可以賺錢，就算不多還是好高興。

今年不老騎士再次邀請到音樂鬼才盧廣仲擔任公益大使，忙碌之餘仍不忘投身公益的他，從2020年開始擔任不老騎士公益大使，希望透過支持不老騎士的正面能量，號召更多年輕人一起鼓勵家中長輩勇敢追夢，並關注獨居弱勢長者需求，今天現身為阿公阿嬤們加油打氣，隨後也陪著大家一路騎乘前往台中市大甲區的仁馨樂活園區。

仁馨樂活園區的交流活動中，執行長王詩婷特為響應不老騎士們的熱血精神，光田醫院與仁馨員工們共同發起愛心捐款行動，短短幾天時間就募集到30多萬元，活動中將捐款交到不老騎士們的手裡，也預祝此次「獨居弱勢長輩餐食計畫」募款行動能順利達標。