在俄國對烏克蘭發動戰爭後，西方消費者的抵制聲浪越來越高漲，隨著更多國際企業退出俄羅斯，跨國食品大廠雀巢、全球最大菸草公司菲利普莫里斯（Philip Morris）和遊戲機大廠索尼周三也宣布加入制裁俄羅斯的行列。

跟進同業寶僑（Procter & Gamble）和聯合利華（Unilever）的腳步，全球最大包裝食品集團雀巢和美國食品大廠億滋國際（Mondeleze International）宣布將暫停在俄羅斯的投資。

不過上述這些公司仍將向俄國提供必需品，億滋表示這是為了讓俄羅斯的食品供應不至於中斷。

英國的帝國菸草公司（Imperial Brands）已暫停俄羅斯業務，但其美國競爭對手菲利普莫里斯僅表示會縮減當地的生產規模，英美煙草公司（British American Tobacco Plc）則表示已暫停在俄國的資本投資計畫，但仍將繼續經營當地業務。

索尼的電影工作室已經停止在俄羅斯發片，並在周三宣布進一步的措施，其PlayStation遊戲部門將暫停在俄羅斯的出貨與營運，該公司表示：「索尼互動娛樂公司（Sony Interactive Entertainment）與國際社會一起為烏克蘭的和平發聲」。

美國重型機具製造商強鹿（Deere & Co）表示，對烏克蘭事件急劇升級深感悲痛，公司已在兩周前切斷對俄羅斯的出貨，隨後也已經停止向白俄羅斯供貨，並強調將遵循美國與國際制裁措施。

力拓高層在周三稍早表示該礦商仍持續向自家的蒙古銅礦場供應俄羅斯燃料，但之後也宣布將終止與俄羅斯企業的所有商業關係。

連鎖飯店集團希爾頓（Hilton Worldwide Holdings）和凱悅（ Hyatt Hotels Corp）宣布暫停在俄羅斯的開發計畫。

除了來自消費者和投資人的壓力之外，國際制裁和斷航也讓許多企業在俄羅斯的業務面臨諸多困難。

美國重型工業設備製造商開拓重工（Caterpillar Inc）表示，由於供應鏈中斷和國際制裁使當地業務陷入重重困難，公司將暫停俄國業務。3M在評估之後也宣布跟進。

此前可口可樂和麥當勞也在周二宣布暫停在俄羅斯的銷售業務。麥當勞周三宣布暫時關閉俄國847家連鎖門市，將使公司每月損失5000萬美元。

運動用品大廠愛迪達表示，縮減俄國業務對公司營收造成的影響可能高達2.5億歐元。

肯德基母公司Yum Brands宣布將暫停在俄羅斯的投資。俄羅斯市場讓該公司去年創下增長記錄。

美國油田服務公司斯倫貝謝（Schlumberger）表示公司約5%營收來自俄羅斯，這場戰爭如果持續下去，可能有損本季業績表現。

全球第四大啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg）宣布其同名品牌啤酒將暫停在俄羅斯的業務，但其俄羅斯Baltika品牌啤酒在當地的業務不受影響。

加拿大跨境電商公司Shopify亦加入暫時退出俄國市場的行列，並向慘遭戰火蹂躪的烏克蘭表達支持之意，宣布烏克蘭商家將不必向平台支付任何費用。

俄羅斯執政黨高層對此提出警告，外國公司關閉俄國業務，最終可能導致其業務被收為國有。

嚴厲的國際制裁使能源大國俄羅斯的出口貿易受阻，導致近來原油等大宗商品價格飆漲。

全球大宗商品交易商托克集團（Trafigura Group）已經從數家銀行取得12億美元的循環信貸額度，以應對不斷飆升的能源和大宗商品價格。

挪威化肥製造商Yara周三表示，受到天然氣價格飆漲影響，公司在減少在義大利和法國的氨與尿素產量。