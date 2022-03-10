在隔夜美股大漲、俄烏關係似乎轉圜有望，加上油價大幅下修，以及韓國選出新領導人之下，雖然韓國已經連續兩天單日確診者都在30萬大關以上，不過諸多利多加持，10日韓股還是大幅反彈，試圖重回2700關卡。目前，KOSPI在2,679.11點，漲56.71點或2.16%。同時，韓元也走升。

在9日大選之前還是反對黨的尹錫悅當選新任韓國總統，這場總統大選可說是當地最激烈的一場選戰，雙方得票差距只有0.7%左右。市場也對韓國新總統寄以厚望，紛紛猜想未來新政府可能會推出，更多有關景氣振興以及對企業成長有利新政策。

三星電子漲2.16%，SK海力士漲2.54%，Naver飆升9.85%，Kakao大漲7.06%，LG化學漲0.8%，電池製造業者LG Energy Solution漲4.51%，浦項鋼鐵也漲1.63%。

美元兌換韓元在1,228.15價位左右，韓元大升8.85%。