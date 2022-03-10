世界銀行(World Bank)首席經濟學家Carmen Reinhart告知路透，由於美國和西方的大規模制裁行動，俄羅斯和白俄羅斯的債務正接近違約中。

Reinhart說，兩國都還沒有被信評機構評為選擇性違約，但是可能很接近。迄今為止，金融業的曝險有限，但是如果歐洲金融業對俄羅斯債券的曝險超出預期，那風險可能會出現。

俄羅斯大約一半的主權債券都是由外國人持有，而且莫斯科當局必須在3月16日支付兩筆債券票息，約1.07億美元。而俄羅斯企業未償還的國際債券是略低於1000億美元。

瑞士的國際清算銀行資料顯示，外國銀行對俄羅斯的曝險略高於1210億美元，其中大部分集中在歐洲銀行。

Reinhart表示，她擔心自己有一些看不到的地方，俄羅斯金融機構資本充足，但資產負債表往往不夠透明；此外俄羅斯私人部門的違約問題也是存在的。另外，俄羅斯在2014年併吞克里米亞之後，中國還迅速擴大對俄羅斯的貸款。

惠譽周二將俄羅斯的主權信用評級進一步下調6級，從「B」降至「C」的垃圾等級。該公司表示，隨著西方制裁和貿易限制，削弱其償債意願，俄羅斯即將出現違約。