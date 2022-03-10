第26輪疫苗今日宣布預約，中央疫情指揮中心祭出65歲以上長者於3月10至4月10日接種，可領取500元以下衛教品；新北市長侯友宜10日表示，政府為鼓勵打疫苗將發500元禮券，新北近期也接到許多長者要施打第三劑，他覺得是件好事，拜託長者趕快來打，新北一定做好、為大家快速服務。

國內宣布第26輪疫苗預約，中央疫情指揮中心祭出65歲以上長者於3月10至4月10日接種，即可領取500元以下的衛教品，此外，55歲以上原住民也可以領取獎勵。

侯友宜10日出席新莊興化市場開工典禮表示，新北市的長者其實在第一劑、第二劑施打方面都非常踴躍，新北市的第一劑目前已經打到八成四，第二劑打到將近八成，那第三劑也打到大概四成九左右，長者在第三劑部分比較落後一點，希望65歲以上的長者能夠趕快踴躍來施打。

侯說，政府最近為鼓勵打疫苗，祭出施打即贈500元禮券優惠，新北這邊也接到不少的長者想要追打第三劑，他覺得這是一個好事情，還沒有打第三劑的長者們趕快來施打，新北市隨時歡迎長輩，因為只有讓自己的免疫力提高，才能保護自己，拜託長輩們趕快來打，新北一定做好，為大家快速服務。