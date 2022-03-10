屬於WTA巡迴賽皇冠明珠賽的2022年印地安泉網球賽，台灣好手詹皓晴在女雙首次和波蘭選手琳內（Magda Linette）搭擋，兩人32強在對手有1個賽末點的危機下，6比3、2比6、12比10擊退第4種子斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac）／克羅埃西亞優拉柯（Darija Jurak），晉級16強。

這場比賽首盤雙方先互保，直到第8局詹皓晴這方把握機會，第1個破發點就破發成功，隨後保發以6比3收下；第二盤首個發球局台波組合4個發球局被破，雖然也破回對手2個發球局，仍被追平盤數，進入搶十局。

搶十局開頭詹皓晴／琳內3比0領先氣勢不錯，但中間3個發球分被破，曾8比9由對手先出現賽末點，但台波組合沈住氣冷靜反擊，在最後關頭於第2個賽末點時收下勝利。

賽後詹皓晴表示：「這周開始了今天第一個『皇冠賽』，搭檔是第一次合作的波蘭選手琳內，對手是賽會的第4種子，在最後對方有一個賽末點的情況下，我們沈住氣、成功逆轉勝。很開心我們拿下了第一場勝利！有了一個好的開始，希望接下來我們能繼續帶領著彼此、互相扶持，在這場賽事中留下好的成績。」

小詹也以迪士尼動畫「魔髮奇緣」裡的台詞「勇敢地踏出舒適圈去冒險吧！那些回報，絕對值得。」鼓勵自己，這次踏出舒適圈和新搭擋一起挑戰，也能獲得很棒的收穫。