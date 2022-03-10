苗栗在地農產多樣豐富且品質優良，農委會苗栗區農業改良場針對一年節氣選擇在地食材，分別為公館的紅棗、芋頭、紫蘇，造橋南瓜與三灣茶油以及該場培育的愛玉子等食材，推出創意料理，提供民眾選擇在地之低碳飲食參考。

苗栗場指出，該場為推廣在地農產，特別邀請知名廚師合作開發新菜色，針對食材屬性口感、烹飪手法及料理創意等面向進行討論，花費近1、2個月時間，最終開發五道創意料理包括「紅棗黑豆雞」、「芋頭佛跳牆」、「紫蘇水果魚」、「南瓜翠玉海鮮羹」及「愛玉布蕾杯」等食餚。

苗栗縣公館鄉是全台紅棗唯一產地，「紅棗黑豆雞」即選用該地紅棗，並添加黑豆捲入雞肉中料理，濃郁的紅棗香為營養加分；另外，以檳榔心芋品種製作的「芋頭佛跳牆」，芋頭與山珍海味等近十種食材在慢火中燉煮，湯鮮料足是冬季節慶的首選。

「紫蘇水果魚」將紫蘇葉佐魚及多種水果混搭，呈現不同風味；再來選用造橋鄉生產的南瓜料理「南瓜翠玉海鮮羹」，湯品中果肉綿細且富合維生素A，老少咸宜；最後以苗栗1號愛玉子搭配紫蘇、紅藜及南瓜，裝飾成各色「愛玉布蕾杯」，食用時淋上蜂蜜，既Q彈又甜蜜，也是DIY應用的創意料理。

苗栗場已將這五項食材創意料理示範製作短片，有興趣的民眾可至該場臉書粉絲頁或YouTube頻道查詢。如果想要自備食材烹調，可以到苗栗各鄉鎮農會門市選擇通過有機認證、產銷履歷認證的農產品，買得安心、吃得健康。