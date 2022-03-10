俄烏衝突目前仍未有較明朗的方向，石油、天然氣等原物料價格飆漲讓原本就出現的「停滯性通膨」情況更加嚴重，合庫投信9日表示，在市場出現地緣政治風險時，適時布局社會責任債券，可有效降低資產波動度。合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊表示，以彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業社會責任指數為例，其年化波動度僅有4.7％，遠低於美銀美林全球政府債券指數的6.32％及全球公司債券指數的6.12％。因此面對因地緣政治衝突所帶來的市場波動，亦可納入社會責任債券，降低整體投資組合的風險。合庫投信指出，2021年全球發行了超過2000億美元的社會責任債券，雖然大多數的發行人都來自於政府及金融機構，但也陸續有其他產業的發行人開始進入社會責任債券市場，市場上的需求將愈來愈明顯。根據統計，2022年一月份ESG相關債券發行規模達到968億美元，相較去年同期成長52％，在市場需求及資金進駐兩大利多之後，ESG相關債券後市持續看好。俄羅斯與烏克蘭的衝突增加了金融體系和初期通貨膨脹的風險，也增加了全球經濟的風險。目前俄羅斯資產幾乎完全無法投資，價格也出現劇烈走勢，歐洲股市遭受損失，預計戰爭對企業收益的負面影響，同時原物料價格也呈上漲趨勢，避險行動使政府債券受益，美國國債收益率和德國國債收益率趨於走低。市場仍預計今年美國利率將上升約150個基點。至於歐元區今年的升息次數也從原本的三次下調成兩次。合庫投信認為，根據過去經驗，地緣政治對金融資產的衝擊都是短暫的，軍事衝突等危機會在一到兩個月內引發金融資產下跌，一旦衝突落幕，就將迎來強勁反彈，因此在資產配置方面，建議可納入ESG社會責任債券或是以多重資產策略來因應。