台灣金融研訓院10日公布最新台灣金融風險指數（Taiwan Financial Risk Index, TAIFRI），2022年2月TAIFRI指數為98.6，較10月上升0.2，1、2月連兩個月上升，明顯是受到俄烏開戰地緣政經風險擴大的影響。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑表示，2021年第四季顯著趨緩的TAIFRI，從2022年起連續兩個月攀升，反映了通膨影響擴大、地緣政治衝突、經濟前景未明等風險情勢，此次調查是在3月初進行，已是最新的金融市場反映。

金研院分析，TAIFRI四大主構面項下的11個子構面中，2月有3個分項風險上揚，4個分項指數風險下滑，4個不變。相較於1月，第一構面「資產評價壓力」與第三構面「金融部門的穩定度」，風險分別下滑0.5及0.1，第二構面「非金融部門的穩定度」與第四構面「傳染與蔓延」，風險分別上升0.4及0.6。

其中，「資產評價壓力」是來自於不動產市場方面：交易量下滑價格成長趨緩。林士傑指出，政府連續推出數波房市監管措施已見成效，2月又適逢年節交易活動縮減，房價漲幅趨緩低於租金漲幅，住宅及商辦房價租金比下滑，不動產市場風險已呈現降溫。

林士傑表示，第四構面「傳染與蔓延」，正是來自海外市場風險升高，2月的海外市場風險已來到2020年7月以來新高，也是本次2月風險指數當中上升最大的分項。而2月最大風險來源主要來自於歐洲，俄烏戰爭白熱化，經濟金融制裁措施導致全球主要金融市場風險全面上揚，反映出國內金融市場傳染風險較去年第四季攀升。

林士傑說，雖然TAIFRI的調查主要是銀行業，惟海外資產配置會從金控的角度著手，配置的重點仍在美國及東協市場，會避開資產高風險的部位，如這次俄烏戰爭相關的部位，因此可以預估，金融業海外資產的風險仍在可控制的範圍。