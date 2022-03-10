台中市明道中學為豐富高中學生探索財經相關領域，開設每周二節課的「台灣創投社企流」財經類選修課程，是由台灣大學國發所教授唐代彪與亞洲、中興、東海等大學管理學院共同開課，邀請大學教授及業界專業講師到高中校園講授課程。

明道中學校長汪大久說，經濟全球化時代，了解目前世界的發展現況，可以在未來的時代看清局勢、適應市場的變革，此外，搭配校方「SIG財經共學社群」，讓同學透過自主共學及團體獲得不同的見解，也讓對財經有興趣的同學在未來在大學的選擇及財經的領域上有更遠的視野。

108新課綱畢業生正準備大學申請，台中市明道中學針對財經、投資、社會企業等相關領域有興趣的同學，自109學年度開始推動財經素養選修課程，引進台大、中興、東海、亞洲等國內知名大學合作辦理，學生們組成「財經SIG」社群，運用課餘時間自律自主學習。

明道中學「台灣創投社企流」財經類選修課程，由唐代彪與亞洲、中興、東海等大學管理學院共同開課，邀請大學教授及業界專業講師到高中校園講授課程。

其中，唐代彪擅長將艱澀的專有名詞以化繁為簡，用生動、有新鮮感的方式解說人工智慧、大數據及物聯網等專業知識，以熱門時事為例，加深印象。

同學學習後心得，強調愈學愈有趣，也與中國信託商業銀行合作推動職場參觀，讓同學從活動中學習到理財基礎知識及貨幣的發展，讓同學可以在中學時期開始累積財經素養。