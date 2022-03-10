香港第五波疫情嚴峻，香港特首林鄭月娥親自坐鎮召開記者會，交代抗疫的最新情況。今（10日）上午，林鄭月娥表示，香港的隔離設施全部投用後，將增至7萬個單位或床位。

林鄭月娥昨表示，即日起，除了周二有行政會議外，每天都由她本人及相關局長召開防疫記者會，向民眾交代防疫進度、澄清坊間謠言和回答媒體提問，直到「戰勝疫情為止」。

林鄭月娥今連同香港保安局局長及香港發展局局長出席每日政府高層記者會，交代由大陸中央援建社區隔離設施的事宜。她稱，港府一直以「早隔離」作為抗疫首要辦法，早隔離有助減低感染，切斷傳播鏈，港府現階段採取分流措施，正在不斷增加隔離設施，「香港的隔離設施全部投用後，將增至7萬個單位或床位」。

林鄭月娥表示，港府為了對抗第五波疫情，採取兩個方法，第一是分流處理，包括允許緊密接觸者居家隔離；將不同情況患者分流至醫院以外設施隔離治療；發出電子表格自行申報；修訂完成隔離標準等。第二是增加隔離設施，包括鯉魚門公園及度假村等原有康樂場所；重新新建的隔離設施；大陸中央援建的隔離設施；租用酒店；兩個過渡性房屋單位等。