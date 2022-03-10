俄烏局勢出現曙光，油價重跌，10年期美債殖利率回升，帶動美股四大指數翻揚，台積電(2330)ADR大漲下，台股今天開高走高，盤中大漲超過450點，漲幅逾2.5％，預估成交金額3700億元左右。

分析師指出，地緣政治影響，也衝擊國際股市變化，昨天俄烏政局出現正向訊息，美股強彈，讓今天台股觀望氣氛一掃而空，股價還予公道而上揚。

但是通膨壓力持續向全球發威，美國消費者物價指數(CPI)創40年新高，台灣所受壓力相對較小，不過也持續升溫。這次俄烏戰火不斷，原物料價格快速攀升，又因為原油遭禁止出口，通膨恐怕持續壓縮企業獲利，是否影響經濟成長表現，是接下來要關心的話題。

今天台股勁揚屬於跌深反彈格局，指數上方還有季線、半年線及月線的重重反壓，預期17500點上到半年線附近壓力將開始變大。外資這一周來大幅調節台股，3月中Fed利率會議的動向，是否能利空出盡激勵外資買盤回補，帶動台股一波行情，還要進一步觀察。