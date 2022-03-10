交通部觀光局前年推出龜山島開放觀光20周年慶活動，只要姓名有「龜」字的民眾，就可免費登島，本名「蔡蠵龜」的資深藝人蔡閨，也因此被邀請登島，沒想到近來她透露「蔡蠵龜」並非一開始名字，更自爆一開始名字是4個字，再度引發網友討論。

蔡閨因為本名叫「蔡蠵龜」引發討論，還成為免費登龜山島的第一人，當時難掩興奮之情PO文表示：「今天開始請稱呼我~『龜島主』」，簡短一句話難掩雀躍心情，根據《自由時報》報導，蔡閨表示父親在她出生前，在海邊救了一隻綠蠵龜，當時特別請人把牠放生，結果那隻綠蠵龜一直回頭望向他，眼睛好像還在掉眼淚，因此覺得與那隻綠蠵龜很有緣份，便決定當做女兒名字。

蔡閨透露本來父親要把她取名「蔡綠蠵龜」，後來嫌4個字太長才叫做「蔡蠵龜」，只是沒想到多年後本名會成為網友熱議話題，對於「龜」這個字，她表示有些人會有點忌諱，覺得「摃龜」不好，但其實烏龜壽命很長，在國外是帶給人們好運跟長壽的象徵，所以出道時藝名才會取做與「龜」字同音，希望在演藝圈闖出好成績。

蔡閨一向給人樂觀活潑的形象，曾在臉書曬出今昔照片對比，一樣頂著捲髮戴著招牌眼鏡，浮誇造型更是20年來從沒變過，提到有些粉絲表示裝扮和表演過於誇張，建議能夠正常呈現就好，她則坦承以前和現在確實都不正常，也吐露無奈心聲：「怕正常後就不會表演也笑不出來」。