俄烏之戰 呂秀蓮：可開始重新思考中美關係

俄烏之戰開打，前副總統呂秀蓮今受訪表示，她一直提倡和平中立，所以兩強間提出雙兩岸關係，現在這時候大家可以好好重新思考，超越統獨，經營跟中國的關係，同時也重新思考過度親美，一面倒的作法。

呂秀蓮今出席Her-Story 50週年台北特展受訪指出，俄烏之戰有遠親跟近鄰的關係，就像台灣跟中國也是一樣，因此國際上很自然會對比，加上俄國跟中國都是共產主義國家，烏克蘭跟台灣都屬於民主國家，烏克蘭是北約跟俄羅斯緩衝地帶，俄羅斯希望烏克蘭中立。

她說，台灣位於第一島鏈中心點，位於中國及美國兩強間，所以過去一直主張，台灣應該尋求和平中立，國人同胞就會更清楚了解她的用心在哪，如果烏克蘭最後可以走上中立之路，台灣也可以積極考慮走上中立，不同的是，台灣一定要武裝中立，俄羅斯是想要非軍事化，不想要烏克蘭有軍備。

她認為，中立是可以武裝，就像瑞士、瑞典，就是全民皆兵、高度軍事化國家，所以看看別人，可以想超越統獨及還有第三條路，這是她一直在提倡的，情勢也是越來越清楚。

至於日前她提到，蔡政府只有抗中反中，沒有保台；她說，共產黨確實有該檢討地方，對台灣也不夠意思，尤其在中美較勁，台灣淪為棋子時，親美卻過度抗中，目前仇恨螺旋不斷升高，這樣如何保台？

她認為，保護台灣的方法很多，為何要一直去刺激中國？台灣與周遭鄰居，卻不太往來，所以台灣應該加強與日本跟韓國周邊國家，成為東亞金三角，近鄰要先統合在一起，這個力量就非常大。

她說，要為下一代提早尋找新出路，兩岸已經惡鬥太久，那個世代已經過去了，俄烏大戰也是讓大家大開眼界，原來戰爭不一定要打，金融合戰等，實在非常厲害，透過這次看到，烏克蘭看起來非常孤弱，因為站在對的、被欺負的一邊，國際正義都過來了，所以德不孤必有鄰，台灣不要小看自己，不要還在這時候唱衰台灣。

她表示，台灣是屬於優質的中等國家，內部需要寬容一點，藍綠要化解，重新統合，藍綠要化解，超越黨派，看到戰爭慘忍，非常無聊及荒謬，為何一定要打，犧牲那麼多人才要談。

至於提到女生服義務役；她說，戰爭發生不會只找男生，不是性別問題，戰爭子彈打下來，不會分男女，現在戰爭不一定要上戰場，男女都平等、國防兩性話，女性不要逃避、逃不掉的，預防戰爭會做得更好。