立委詢問買房能不能抗通膨，中央銀行總裁楊金龍今天表示，「買房抗通膨」直覺聽起來好像正確，但其實是建商的行銷口號，民眾必須留意2件事，包括自身購買能力，以及各國央行都朝緊縮方向走，若在這情況下追高可能成為受害者。

立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍進行業務報告，同時審查央行111年度營業預算。民眾黨立委張其祿關注，民眾認為「買房可以抗通膨」，質疑是否各部會打炒房措施都白做工；民進黨立委高嘉瑜也詢問，民眾資產如何配置才能對抗通膨。

楊金龍表示，「買房抗通膨」直覺聽起來好像是正確的，但其實是建商行銷口號，讓購買者感覺很自然。必須留意2件事，第一，買房要根據自身能力，第二，俄烏戰爭是黑天鵝事件，各國央行貨幣政策都朝緊縮方向走，如果在這情形下繼續追高，房價是否持續高漲，買房必須小心，也可能成為受害者。

高嘉瑜追問買房到底能不能抗通膨，詢問民眾資產該如何配置，究竟要買房還是買股票，楊金龍表示，每個人的投資策略不同，自然會有不同的資產配置。（編輯：張均懋）1110310