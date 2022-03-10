劉姓男子等4人成立不法集團，私接台電的輸電線挖礦，獲取比特幣、泰達幣、乙太幣等虛擬貨幣牟利，讓台電損失375萬元電費，去年10月檢警陸續破獲宜蘭、台中2處竊電挖幣礦場，宜蘭地檢署今天（10日）偵結起訴。

起訴書指出，劉姓男子得知李姓男子對挖礦相當專精，遂李姓男子與黃姓男子共同計畫以挖礦牟利，但考量「礦機」須耗費大量電能，為減少成本，劉男提供位於頭城鎮的洗車場作為礦場，李男提供礦機、私接電源的裝備與材料，黃男還買60台礦機運作。

去年7月間，李男、劉男破壞台電的輸電線私接電源，另一名尚在追查的林姓男子，負責將虛擬貨幣兌換現金平分利益，經台電發現變電箱電流出現異常，經報警處理後，檢警在去年11月間破獲不法集團，集團竊得的電費達209萬餘元。

李姓男子還另起爐灶，與妻子梁姓女子在台中租下一間鐵皮屋作為礦場，以私接電線的方式節省電費，今年1月間為警方破獲，所竊的電費達165萬餘元，宜蘭、台中的礦場所竊得的電費達375萬元。

檢方認為，劉男、李男、黃男、梁女均涉犯加重竊取電能罪嫌，今天起訴。