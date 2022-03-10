陸委會10日發表報告表示，中共近期對台加大「反獨促統」力度，但因當前大陸第一要務是確保「二十大」前內外部環境穩定，為大陸國家主席習近平延任鋪排造勢，短期暫不致驟然升高緊張情勢。

立法院外交委員會10日召開全體會議，陸委會就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」出書面報告。

陸委會表示，中共主張解決台灣問題為其歷史任務，多次稱具主導性與主動性。其第三份歷史決議強調習近平對台主張，形成「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，將在「二十大」後成為統一工作部署的頂層依據。

報告指出，近期對台工作會議、「兩會」等，均重申「一中、反獨」等立場，強調「反獨促統」鬥爭不斷加強，並描繪統一好處。未來中共將持續對台緊縮、加大單邊作為，惟當前首務將確保「二十大」前內外部環境穩定，為習延任鋪排造勢，短期暫不致驟然升高緊張情勢。

國安局長陳明通發表同題報告表示，俄烏戰事發展恐更趨激烈，中共將尋求最佳時間點介入牟利。隨戰事演變，中共基於國際秩序巨變、全球經濟震盪，恐衝擊政社穩定大局、經濟穩增長，甚至影響「二十大」順利召開，近已出現調整，表露願與國際共同斡旋之立場。

另一方面，陳明通表示，中共仍有意趁俄烏戰事之際，持續對台施展政經拉壓、軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅手段，圖謀達致耗損我國防資源、分化我官民和諧、打擊我民心士氣等目的。

針對未來兩岸關係變化應處，陸委會表示，面對俄烏情勢發展，陸委會持續密切關注中共內外部情勢及對台動態，審慎評估情勢，同時提升應對中共認知作戰，及時說明政策立場，穩定社會民心、維護我整體利益。

陳明通說，俄烏戰事持續延燒，不僅連帶牽動大國間角力、我周邊安全情勢，更可能影響我國金融、能資源市場及民生物資穩定供應。國安局將持續密注俄烏戰事發展、主要國家態度立場、第三方介入、停火談判與人道救援等動向，同時協同國安團隊掌握戰事對我安全之衝擊，以及當面中共軍事活動徵候、遂行對台滲透與認知作戰等預警情訊，俾機先應處。

陳明通認為，烏東問題無法等同類比兩岸情勢，然俄烏爆發戰事後，不僅牽動大國博弈、地緣政治、全球金融與能源市場穩定，更凸顯自由民主陣營與獨裁專制政權間益形激烈之競逐對抗。國安局將密注俄烏戰事發展，並持續完善各項蒐研工作，支援政府施政與決策參考。