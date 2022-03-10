上海商業儲蓄銀行榮譽董事長榮鴻慶3日於安詳辭世，享嵩壽百歲。上海商業儲蓄銀行表示，由於防疫期間，且榮鴻慶的家屬都在香港，一時不方便來台向社會各界致意，該行內部已成立追思工作小組，將配合榮董事長家屬來台的時間，擇期於台北市舉辦榮鴻慶追思會，以供在台親朋好友及社會各界憑弔。

榮鴻慶於1976年擔任上海商業儲蓄銀行常務董事，1983年擔任上海商業儲蓄銀行副董事長，開始主持銀行營運與發展，採取穩進積極發展策略，於台灣增設分行，擴大經營規模，並購置台北市民權總行大樓，奠定穩固之發展根基，捐助設立文教基金會，樹立優良企業形象。

榮鴻慶於1991年擔任上海商業儲蓄銀行董事長，持續增設分行，建構滬港台上海銀行策略聯盟平台，強化兩岸金融業務競爭優勢，布局亞太，拓展國際金融版圖，邁向亞太區域性銀行，同時順應金融科技發展潮流，推動銀行數位轉型，強化數位金融服務，並優化公司治理，成為台灣市值前50大優質上市公司，提升銀行市場知名度與能見度。

上海商業儲蓄銀行在榮鴻慶近40年之領導下，秉持穩健經營、健康成長之理念，期間雖歷經金融自由化與國際化之考驗與挑戰，以及東南亞金融風暴與全球金融大海嘯之洗禮，仍持續以穩健之步伐向前邁進，躋身全球前300大銀行之行列，營運規模今昔相比不可同日而語，營運績效於同業間名列前茅。

榮鴻慶是一位傑出之國際銀行家，也是一位成功之企業家，其經營銀行之非凡成就備受社會各界肯定與推崇，曾榮獲英國著名期刊「Global Banking ＆ Finance Review」評鑑為台灣最佳銀行董事長，以及台灣著名財金期刊「財訊雜誌」頒發金融奉獻獎，名實相符。

榮鴻慶於2021年7月卸下上海商業儲蓄銀行董事長一職，將其一生精力主要投入於金融業，在上海商銀服務超過半世紀，實際帶領上海商銀營運發展近40年，其中，擔任該行董事長時間長達30年，去年高齡99歲才卸下董事長一職，完成銀行的世代傳承，是台灣最資深的董事長。