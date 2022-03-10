俄羅斯與烏克蘭戰爭戰爭多日，造成傷亡無數，民眾流離失所，紛紛逃離鄰近國家避難，讓不少國際明星與體壇選手看了相當心痛，陸續出面替烏克蘭百姓聲援並發起賑災活動，吸引各界人士響應。而身為前網球名將的退役選手莎拉波娃（Sharapova），近日也打破沉默在個人IG上發表看法，引來網友熱烈討論。

現年31歲的網球退役名將、前WTA頭號球星莎拉波娃，擁有精緻臉蛋與188公分的高䠷身材，在比賽時絕對是場上的耀眼星星，還曾創下單打世界排名第一，也曾奪下5座大滿貫女子單打冠軍，成為全世界年收入最高的女子運動員，人氣不斷飆升，IG吸引超過422萬人追蹤，即使莎拉波娃在2020年宣布退役，仍受到大批粉絲及不少廠商的支持與青睞，現在的她則是以女企業家的身分接下多個廣告、代言及公益活動，持續活躍於螢光幕前。

而本身出生自俄羅斯的莎拉波娃，雖然8歲時就移居美國生活，並在當地專業的網球訓練，但當她看到祖國俄羅斯入侵烏克蘭的新聞，並看到俄羅斯軍人連日來對烏克蘭的炮火猛攻，讓她忍不住於IG上發文表示「對於烏克蘭不斷升級的危機，影響多數家庭與兒童，讓我越看越心痛」，並透露自己已向兒童危機救濟基金會進行捐款，也呼籲大眾響應捐款、捐物資的活動，一起幫助烏克蘭的無辜百姓。