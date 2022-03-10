大陸全國「兩會」期間，靈活就業人員的社保問題再次引發關注。由於目前非本地戶籍勞動者，如果沒有交夠15年社保就無法在工作地享受退休待遇。雖可選擇辦理社保異地轉移接續，但僅有養老保險的個人繳納可轉向戶口所在地。對此，全國政協委員司馬紅建議，將社保的社會統籌部分金額與繳納地解綁，企業與個人繳納費用，均納入社保權益轉移接續範圍，實現「錢隨人走」以支持更多靈活就業群體納入高保障的社保體系內。

如果一旦通過，這就意味如在北上廣深工作的就業群體要返回家鄉，在工作地繳納的社保，不論是企業部分還是個人部分，都可以在戶籍地轉移接續。

以目前規定來看，大陸靈活就業者參保醫療、養老保險遵循自願自主原則，參保意願低的主要原因包含影響現金收入、戶籍限制、繳費年限長。以城鎮職工養老保險為例，靈活就業群體需繳納20％的費用，其中12％進入統籌帳戶，8％進入個人帳戶。但在返鄉時，僅能帶走8％個人部分。