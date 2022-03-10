新北市副市長謝政達（右）與主計處長吳建國表示，普查遵循「三不二會」原則，希望讓普查能夠精確。（陳慰慈攝）

新北市2021年工業及服務業普查開跑，預計訪查30萬家工商業者，其中以板橋區3萬1057家最多，因應疫情，普查積極推動網路填報，5月18日起至6月30日先採網路填報，6月1日至7月31日再採實地訪查，參與網路填報可抽10萬元，總獎金200萬元。

新北市副市長謝政達表示，避免被誤認是詐騙集團，此次普查遵循「三不二會」原則，三不是「不會填寫不需要資料」、「不會洩漏資料」、「不會要求提供帳戶或存摺」，二會是「普查員會佩戴識別證」、「會親自遞交函文證明來普查」，希望讓普查能夠精確。

謝說，近二年國內產業受疫情衝擊，在此經濟轉型關鍵時期，透過普查正可了解企業經營的現況，提供政府作為制定政策的參考，而歷次普查結果對於重要經建計畫擬定、工業區開發、產業輔導政策制定、地方產業發展策略釐訂、甚至捷運路線規劃等，均扮演重要角色，充分發揮支援決策的效益。

進一步說明，普查人員進行訪查時會穿著新北市藍色統計調查背心，並出示行政院主計總處製作的普查員證，以提供廠商識別身分，而普查所獲資料，依統計法規定僅作整體統計用途，絕不作為課稅或取締之用。

吳建國補充，上次2016年普查，調查新北主要產業第一名是電腦業、電子產品、光學製品的製造業、第二名是批發業、第三名電子零組件生產製造業，生產總額加起來1.3兆元，新北生產總額3.6兆元，等於前三大產業就占了生產總額三分之一，至於區域第一名集中在土城、汐止，批發業集中在中和、三重，電子零組件集中在土城、新店，希望透過此次普查結果了解新北產業發展有無變化。

吳建國說，普查全市29區，以板橋區3萬1057家最多、其次三重區2萬7068家、第三是新莊區2萬6888家，參與普查工作人員包含主計人員、各區公所行政人員、村里幹事、衛生局與衛生所行政人員及醫師公會、民間人士等，投入約2138名人力。

行政院每5年舉辦1次全國性工業及服務業普查，今年是第14次，全國各市縣訂於今天設立市縣普查處的臨時組織，新北市也配合舉辦普查處成立揭牌典禮，新北市副市長謝政達、行政院主計總處國勢普查處長陳憫、新北市民政局長柯慶忠、主計處長吳建國、經濟發展局副局長林敬榜、新聞局副局長謝麗蘭等人共同揭牌。