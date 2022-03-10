303大停電導因興達電廠人員疏忽未注意絕緣氣體壓力，短路接地故障。但第一道保護機制—「開場場匯流排保護電驛」未正常發揮功能也是禍首之一。經濟部表示，全國相同型式馬達的還有金門塔山、通霄電廠開關場，連同興達共三個。但前兩者設計值就可以在合理區間內調整，至於興達則下周就會完成「保護電驛設定調整」，就可以發揮正常保護隔離機制。

根據303事故強化報告，興達電場開關場保護驛是2016年更新的數位式，設定啟動開關閉鎖保護時間為5秒，卻與舊有馬達驅動之隔離動該關動作時間7秒，存在者2秒時序差，這導致電驛自動閉鎖，關閉了該有的保護功能。

台電代董事長曾文生表示，除興達有舊的馬達驅動外，通霄電廠開關站與金門塔山電廠也都有，下周會全部改完。新任總經理王耀庭說明，方式會把5秒開關閉鎖保護時間往後延。

台電進一步表示，雖然塔山、通霄馬達是相同型式，但它們的設計值會在合理時間內自己調整，因此只有興達開關場要調整。下周就會進行「保護電驛設定調整」，屆時就可以完整發揮第一道保護機制。