國家實驗研究院太空研究中心自主研發的太空級衛星導航接收機（英文簡稱GPSR），1月中旬隨成功大學開發的立方衛星「IRIS-A」發射至距離地表500公里的衛星軌道，經過近2個月飛行，不僅持續正常運作，更成功通過太空嚴苛環境測試，取得飛行履歷，對於我國發展太空科技有著指標性的意義。

國研院表示，太空中心自主發展的GPSR，可提供導航資訊，大幅增進衛星的自主運作能力，並降低衛星操作與任務執行的成本。

國研院提到，國內設計、製造地面用衛星導航接收機，能力雖然已經非常成熟，但卻無法應用於太空任務。太空中心雖已研發多年，但缺乏太空實證機會。本次與成功大學合作，將自主研發的GPSR搭載於IRIS-A立方衛星，成功取得飛行履歷，讓研發團隊信心大增，大幅提升國產元件研發技術成熟度。

太空中心說明，太空級GPSR在設計與製造上的主要技術挑戰，除了須承受火箭發射過程劇烈振動與太空真空環境的劇烈溫度變化，還必須在高速移動中，穩定地鎖定GPS訊號。如今自主掌握技術，除了不再受制於出口國，對於我國發展太空產業也大有助益。

太空中心吳宗信主任說，預計2022年底發射的「獵風者」衛星（英文名稱Triton，為台灣繼「福衛五號」後，第二枚自製衛星），以及後續自製的「福衛八號」遙測衛星、SAR合成孔徑雷達衛星與低軌道通訊衛星，都將攜帶此款GPSR進行在軌操作驗證，未來台灣開發的相關衛星也都將受用，應用層面相當廣泛。

吳宗信也提到，除此之外，太空中心正加緊力道加強研發國產元件，目標期望在2023年底，能夠達到衛星上的自主國產元件可占7成的目標。