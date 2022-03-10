台64砂石車清晨自撞側翻 駕駛全身擦挫傷、木屑灑滿車道 (翻攝照片／戴上容新北傳真)

43歲黃男今10日凌晨4時許，駕駛砂石車行經新北市五股台64線快速道路往國道1號路段，疑煞車不及自撞護欄後側翻，車禍巨響嚇醒周圍住戶，自撞車輛及車上所載的木屑散落車道，使外側車道一度封閉，黃男全身多處擦挫傷，無生命危險，警方表示，確切事故原因仍待釐清

據悉，黃男10日凌晨4時許，駕駛砂石車滿載著木屑，沿著台64線快速道路行駛，行經東向11公里接國道一號路段時，突自撞護欄翻覆，大量木屑散落在外側車道上，車禍發出的巨響驚醒周圍住戶。

有網友在臉書社團「我是五股人」發文詢問「4點蹦的一聲，以為是打雷，之後就有不停的警笛聲，是怎麼了嗎？」，網友紛紛留言「睡到一半被嚇醒」、「還好有看到，可以改走別條了」等

新北市消防局獲報趕抵，黃男全身多處擦挫傷、眉毛撕裂傷，經送往醫院救治無生命危險；警方到場後，黃男向警方表示，是因為見到前方車多回堵，反應不及才會不慎自撞翻覆，黃男目前尚未酒測，確切肇事原因仍待警方釐清。