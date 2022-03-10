不少年輕人抱怨低薪難過生活，近日一名網友貼出外籍移工的薪資條直呼太猛了，只見對方月薪高達59899元，但加班時數也很驚人，總共有134小時，讓原PO看了大嘆自己沒有這樣的體力，真的沒辦法這樣做。貼文引起網友熱議，不少人大嘆賺得比我更多！但這樣的方式真的是燃燒生命賺錢，平常不是工作就是睡覺，還蠻可怕的。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，移工薪資真的猛，但這個體能，他真的沒有辦法。只見這名移工的薪資條下方註記著，平日加班時數為134個小時，休假加班天數共15天。

移工月賺6萬大勝台灣人，加班時數超驚人。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從照片中可見，一位移工的固定薪資為25250元、加班（轉帳）6486元、加班（現金）34600元，統記下來，每個月薪水高達66336元。不過，接著還要扣除仲介費1500元、住宿費2500元以及所得稅1515元等費用，最後只剩下59899元。

不少網友看呆直呼，「重點在加班時數」、「這算什麼，我們這邊移工晚上還跑去撈鰻苗」、「這是燃燒生命賺錢欸」、「這個只剩睡覺時間了吧！ 通常下班應該都晚上12點了，爆肝賺錢，這薪水他值得」、「移工來台灣要在有限的時間賺錢，當然卯起來加班」、「加班15天，根本不是人在過的生活，台灣人不會願意做的」。