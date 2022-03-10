引發通膨與經濟疑慮的高油價大幅回落，激勵隔夜美股強勁反彈，道瓊指數飆漲逾650點並擺脫修正區，標普500指數大漲2.6%，以科技股為主的那斯達克指數大漲3.6%，跳離了熊市。受此帶動，周四香港股市強勁反彈，恆生指數目前漲1.26%，報20888.48點。國企股漲1.13%，報7270.90點。

恆生科技股上漲1.3%，成分股漲多跌少，舜宇光學跌2.4%，表現最差。理想汽車漲9.36%，漲幅最大，其次為小鵬汽車漲逾8%。

比亞迪稍早前大漲8.3%，在藍籌股中表現最佳，目前上漲5.6%。

周二鎳價盤中漲破10萬美元並創下歷史新高，迫使倫敦金屬交易所（LME）宣布鎳市暫停交易，目前也尚未恢復交易。不過隔夜鋁、銅、鋅、錫等基本金屬價格大跌，仍給仰賴這些原材料的汽車股帶來提振。

受原油價格重挫影響，中石油跌4%，在藍籌股中表現最疲弱。中海油跌1.7%、中海油田服務跌3.0%，但中石化漲逾1%。

受油價回落激勵，航空股國航、南方航空、東航、國泰同步大漲。

國際金價跌破2000美元大關，黃金股紫金、招金、山東黃金、中國黃金國際、靈寶黃金全面走跌。